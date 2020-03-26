ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

Dünya genelinde koronavirüs istatistiklerini yayınlayan Worldometers verilerine göre ise ABD’de toplam vaka sayısı 82.523’e ulaştı. Çin’de 81.285, İtalya’da ise 80.589 vaka var.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 527 bini aştı. Toplam can kaybı sayısı 23 bin 900’ü geçti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris 3 gün önce, ABD’nin Kovid-19’un yeni merkez üssü olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “ABD’deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Dolayısıyla bu potansiyel var.” demişti.