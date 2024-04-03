ABD'li bankadan 2025 yılı dolar/TL tahmini

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Banka, yerel seçimler sonrasında da Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini "artan bir inançla" yineledi.

Dolar/TL'nin bu yıl zirveyi gördüğünü belirten banka, 2025 yılında 30 seviyesinin altına ineceği öngörüsünde bulundu.

Bankadan yapılan analize göre bu yılın başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bakış açısı resmi olarak ifade edildi.

Geçen yıllara göre önemli görüş değişikliğinin olduğuna dikkat çeken banka, "Yerel seçimlerin geride kalması ile politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.