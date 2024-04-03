ARA
Bist 100
8965,82
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
31,9398
-0,3518%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5687
0,1455%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0823
0,494%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2345,23
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li bankadan 2025 yılı dolar/TL tahmini

ABD'li bankacılık devi Wells Fargo, Türk Lirası'na ilişkin iyimserliğin arttığına dikkat çekti. Banka, Dolar/TL'nin 30 seviyesinin altına ineceğini öngördü.

03 Nisan 2024 | 17:57
ABD'li bankadan 2025 yılı dolar/TL tahmini

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Banka, yerel seçimler sonrasında da Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini "artan bir inançla" yineledi.

Dolar/TL'nin bu yıl zirveyi gördüğünü belirten banka, 2025 yılında 30 seviyesinin altına ineceği öngörüsünde bulundu.

Bankadan yapılan analize göre bu yılın başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bakış açısı resmi olarak ifade edildi.

Geçen yıllara göre önemli görüş değişikliğinin olduğuna dikkat çeken banka, "Yerel seçimlerin geride kalması ile politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2345,23 -0,2%
  • ALTIN ONS 2283,73 0,13%
  • BIST 100 8965,82 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,771 0,14%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35175 -0,37624%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,35 -0,1217%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9398 -0,3518%
  • EURO/DOLAR 1,0823 0,494%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5687 0,1455%
  • STERLIN/DOLAR 1,26221 0,35141%
Günün En Çok Okunanları
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Finberg, Tırport'a yatırım yaptı
Finberg, Tırport'a yatırım yaptı
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
GERİ
İLERİ
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Finberg, Tırport'a yatırım yaptı
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Finberg, Tırport'a yatırım yaptı
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL