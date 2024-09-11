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ABD'li milyarder Gates'i en çok endişelendiren 'iki olası felaket'

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates verdiği son demeçte en çok endişe duyduğu 'iki olası felaketi' açıkladı

11 Eylül 2024 | 15:37
ABD'li milyarder Gates'i en çok endişelendiren 'iki olası felaket'

Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği demeçte, "Büyük bir savaştan kaçınırsak... O zaman, evet, büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder Bill Gates, 2022'de 'Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz' adlı bir kitap yazmış ve ABD de dahil olmak üzere çeşitli hükümetleri 2020'de yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı. Gates kitapta, daha güçlü karantina politikaları, hastalık izlemeye yatırım yapma ve aşı araştırma ve geliştirmeyi artırma dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkeler için çeşitli önerilerde bulunmuştu. Gates'in COVID-19 pandemisi öncesinde de benzer konularda uyarıda bulunmuş ve sonrasında bu konuda komplo teorisyenlerinin uzun süre gündeminde yer almıştı.

Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği demeçte yeni açıklamalarda bulundu. Gates, "Günümüz dünyasındaki çok fazla huzursuzluk 'büyük bir savaşı' tetikleyebilir" dedi. Gates ayrıca "Büyük bir savaştan kaçınırsak... büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" diye ekledi.

Gates, konuşmasında ABD'ye atıfta bulunarak "Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı" diye de eleştiride bulundu.

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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
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