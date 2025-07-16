ARA
DOLAR
40,25
0,10%
DOLAR
EURO
46,90
0,63%
EURO
GRAM ALTIN
4343,30
1,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10121,52
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ABD'li üç büyük bankadan ikinci çeyrek rakamları: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

ABD'li üç büyük bankadan ikinci çeyrek rakamları: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankaları arasında yer alan Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

16 Temmuz 2025 | 15:32
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 16:32
ABD'li üç büyük bankadan ikinci çeyrek rakamları: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

ABD’nin önde gelen üç bankası ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Morgan Stanley ve Goldman Sachs beklentilerin üzerinde performans sergilerken, Bank of America gelir tarafında beklentilerin gerisinde kaldı. 

İşte öne çıkan veriler:

1 Morgan Stanley

Morgan Stanley
  • Net kar: 3,5 milyar dolar (yıllık +%15)
  • Hisse başı kar: 2,13 dolar (beklenti: 1,96 dolar)
  • Gelir: 16,8 milyar dolar (beklenti: 16,07 milyar dolar)

Morgan Stanley'nin net geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar dolar ve hisse başına 1,82 dolardan yüzde 13 artarak 3,5 milyar dolara ve hisse başına 2,13 dolara yükseldi.

2 Bank of America

Bank of America
  • Net kar: 7,12 milyar dolar (yıllık +%3)
  • Hisse başı kar: 0,89 dolar (beklenti: 0,86 dolar)
  • Gelir: 26,5 milyar dolar (beklenti: 26,72 milyar dolar)
  • Net faiz geliri: 14,82 milyar dolar (beklenti: 14,89 milyar dolar)

Bank of America ise net faiz gelirindeki sapma nedeniyle toplam gelir hedefinin gerisinde kaldı.

3 Goldman Sachs

Goldman Sachs
  • Net kar: 3,72 milyar dolar (yıllık +%22)
  • Hisse başı kar: 10,91 dolar (beklenti: 9,53 dolar)
  • Gelir: 14,6 milyar dolar (beklenti: 13,47 milyar dolar)

ABD'li büyük bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya bu hafta başlamıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükselmişti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL