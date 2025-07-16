ABD'li üç büyük bankadan ikinci çeyrek rakamları: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

ABD’nin önde gelen üç bankası ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Morgan Stanley ve Goldman Sachs beklentilerin üzerinde performans sergilerken, Bank of America gelir tarafında beklentilerin gerisinde kaldı.
İşte öne çıkan veriler:
1 Morgan Stanley
- Net kar: 3,5 milyar dolar (yıllık +%15)
- Hisse başı kar: 2,13 dolar (beklenti: 1,96 dolar)
- Gelir: 16,8 milyar dolar (beklenti: 16,07 milyar dolar)
Morgan Stanley'nin net geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar dolar ve hisse başına 1,82 dolardan yüzde 13 artarak 3,5 milyar dolara ve hisse başına 2,13 dolara yükseldi.
2 Bank of America
- Net kar: 7,12 milyar dolar (yıllık +%3)
- Hisse başı kar: 0,89 dolar (beklenti: 0,86 dolar)
- Gelir: 26,5 milyar dolar (beklenti: 26,72 milyar dolar)
- Net faiz geliri: 14,82 milyar dolar (beklenti: 14,89 milyar dolar)
Bank of America ise net faiz gelirindeki sapma nedeniyle toplam gelir hedefinin gerisinde kaldı.
3 Goldman Sachs
- Net kar: 3,72 milyar dolar (yıllık +%22)
- Hisse başı kar: 10,91 dolar (beklenti: 9,53 dolar)
- Gelir: 14,6 milyar dolar (beklenti: 13,47 milyar dolar)
ABD'li büyük bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya bu hafta başlamıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükselmişti.