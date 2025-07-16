ABD'li üç büyük bankadan ikinci çeyrek rakamları: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America

Net kar: 3,5 milyar dolar (yıllık +%15)

Hisse başı kar: 2,13 dolar (beklenti: 1,96 dolar)

Gelir: 16,8 milyar dolar (beklenti: 16,07 milyar dolar)

Morgan Stanley'nin net geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar dolar ve hisse başına 1,82 dolardan yüzde 13 artarak 3,5 milyar dolara ve hisse başına 2,13 dolara yükseldi.