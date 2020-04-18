ABD’nin İslamabad Büyükelçisi Paul Jones, ülkesinin Pakistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek için 8,4 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Büyükelçiliğin YouTube kanalında konuşan Jones, desteğin 3 milyon dolarlık kısmının, 3 mobil test laboratuvarı ve yüksek teknolojili acil operasyon merkezi kurulumu için harcanacağını söyledi.

Jones, mobil laboratuvarların virüsün en çok görüldüğü bölgelerde hizmete gireceğini, operasyon merkezinin ise İslamabad ile 4 eyalette kurulacağını kaydetti.

Yapılacak yardımın 2,4 milyon dolarlık kısmının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği üzerinden Pakistan’daki Afgan mülteciler için harcanacağını dile getiren Jones, hastanelerdeki yükü azaltmak için evlerde tedavi görenlere hizmet veren sağlık çalışanları için de 2 milyon dolar destek sağlanacağını söyledi.

Jones, “Pakistan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise borç ödeme kolaylığının sağlanmasıydı. ABD’nin öncülüğünde G-20 ülkeleri bu kolaylığın sağlanması fikrini destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Jones, yardımın 1 milyon dolarlık kısmının kullanım alanına ilişkin ise bilgi vermedi.

İNGİLTERE’DEN 2,67 MİLYON STERLİN DESTEK

İngiltere’nin İslamabad Büyükelçisi Christian Turner, ülkesinin Pakistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 2,67 milyon sterlinlik destek vereceğini duyurdu.

Twitter hesabından virüsün yayılım yönünün belirlenmesi ve Kovid-19’a yakalananların tedavisi için İngiltere’nin Pakistan’a destek vereceğini duyuran Turner, 2,67 milyon sterlinlik yardımın toplumun salgınla ilgili yeterli bilgiye ulaşabilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

Yardımın detaylarını paylaşan büyükelçilik, İngiltere’nin 2,67 milyon sterlinlik destek yanında özellikle virüsün etkilediği bölgelerde, çekirge istilasına uğrayan çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım yapılacağını da duyurdu.

Açıklamada 2,67 milyon sterlinlik yardımın Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Pakistan’a ulaştırılacağı belirtilirken, 27 kentte bulunan test ve tedavi merkezlerinin geliştirilmesi için harcanacağı da ifade edildi.

Yapılacak 1 milyon sterlinlik yardım da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü üzerinden Pakistan’a ulaştırılacak.