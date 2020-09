ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir.” ifadeleri kullanıldı. Peki, Sevilla haritası nedir? İşte detaylar:

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan’ın kara sularına ilişkin iddiasını dayandırdığı Sevilla haritasına ilişkin ‘hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini’ bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından “Sevilla Haritası adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır” notuyla bir açıklama paylaştı.

ABD’nin “prensip gereği” diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada, “Sevilla Haritası’nın ‘hukuki statüsü’ hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası’nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği’nin de Sevilla Haritası’nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.” ifadesine yer verildi.

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”… pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md

