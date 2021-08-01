AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan’dan 1 Canadair uçağının, İspanya’dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının “rescEU” adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Daha fazla yardım sağlamaya hazırız.” ifadesini kullandı.

Hırvatistan, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı gönderecek

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic’in Türkiye’ye benzeri görülmemiş orman yangınlarına ilişkin bir yangın söndürme uçağını gönderme kararını bildirmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yaptığı bilgilendirmeye göre, Radman, görüşmede, Çavuşoğlu’na devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye’ye gönderilmesi öngörülen yardımlar hakkında bilgi verdi. AA