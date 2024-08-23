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Abdi Farma, Avrupa’dan dünyaya Turquality desteğiyle açılacak

Abdi İbrahim’in Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirketi Abdi Farma, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması amacıyla hayata geçirilen Turquality Destek Programı'na kabul edildi.

23 Ağustos 2024 | 17:56
Son Güncellenme: 23 Ağustos 2024 | 17:57
Abdi Farma, Avrupa’dan dünyaya Turquality desteğiyle açılacak

Türk ilaç sektöründe 22 yıldır lider konumda yer alan Abdi İbrahim’in Avrupa pazarındaki markası Abdi Farma, dünyaya açılma yolculuğunda önemli bir desteğe layık görüldü. Abdi Farma, Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla kurulan devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality Destek Programı’na kabul edildi. 

Avrupa pazarlarında tüm Abdi İbrahim ürünleri için pazarlama yetkisine sahip olan Abdi Farma, 2010 yılında Portekiz’de kuruldu. Türkiye’de rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global oyuncu olabilmelerine destek veren programa seçilen Abdi Farma; Portekiz, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’da Abdi İbrahim’in yenilikçi ürünlerini satışa sunuyor. 

"Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da hayatları iyileştirmeyi sürdüreceğiz"

Dünya markalarının en çok verim alınan uygulamalarının incelenmesi sonucu elde edilen verilerle düzenlenen Turquality Destek Programı’na çok yoğun ve titiz şekilde hazırlandıklarını belirten Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu konuyla ilgili şunları söyledi; “Türk ilaç sektörünün lideri olarak Abdi Farma ile Avrupa’daki varlığımızı dünyaya açılacak bir yolculuğa dönüştürmek için çalışıyoruz. ‘İyileştirme’ misyonumuzu, yüksek teknolojili yenilikçi ürünlerimizi, sürdürülebilirlik odağımızın yansıması olan Abdi Farma ile Avrupa sağlık pazarında bir değer olarak geleceğe taşıyoruz. Bu misyonlarımızla, Türkiye'nin en prestijli destek programlarından biri olan Turquality Destek Programı’na kabul edilmekten mutluluk duyuyoruz. Başvuru sürecine hazırlanmak, başvuru aşamalarını tamamlamak ve tüm bunların sonunda desteği kazanmak, gayret ve çalışma gerektirdi. Turquality Destek Programı ile ülke ekonomisine değer katarken, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da dokunduğumuz hayatları iyileştirmeyi sürdüreceğiz.”

Abdi İbrahim’in iyileştiren gücünü ve Türk ilaçlarının dünyadaki bilinirliğine, gelişimine katkı sağlayan Abdi Farma, Avrupa pazarındaki yolculuğuna 2010 yılında Portekiz’de başladı. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilere yenilikçi sağlık ürünlerini sunma hedefi doğrultusunda 2013 yılında ilk ürününü çıkaran Abdi Farma, 2022 yılında Almanya’da da faaliyete başladı. En son 2023 yılında İtalya pazarına da giriş yapan Abdi Farma’nın, Turquality Destek Programı’na kabul edilmesi ile şirketin yurt dışındaki imajının daha da ileriye taşınması amaçlanıyor.
 

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Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
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GERİ
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