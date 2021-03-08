Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmış ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Öztekin’in hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca: Televizyon olan her evde aileden biriydi

Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/0SOZYIAg7e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021

Dün akşam hastaneye kaldırılmıştı

Sanatçı Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmış ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Sanatçının tedavi gördüğü İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Cevdet Uğur Koçoğullar, “Ameliyathanede, yapay, geçici kalp destek cihazı, ECMO dediğimiz cihazı bağladık. ECMO cihazı eşliğinde koroner anjiografi ünitesine aldık. Bu ünitede, tıkanmış olan damara, stent uygulaması yapıldı. Hasta, bu haliyle yoğun bakıma alındı.” açıklaması yapmıştı.

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin’in hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.

‘En mağdur kavuklu benim’

Rasim Öztekin, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu Eylül 2020’de oyuncu Şevket Çoruh’a teslim etmişti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’ndeki törende kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Öztekin, kendi doktoru ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.

Kavuğu devretme kararını verdikten sonra Ferhan Şensoy’a sorduğunu ve onayını aldıktan sonra Şevket Çoruh’u aradığını anlatan Öztekin, “Oynayamayacaksam kavuğun bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü kavuklunun oynaması lazım onun için hemen devretmek istedim.” diye konuşmuştu.

Geleneksel Türk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin önemine dikkat çeken Öztekin, “Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk, daha sonra ustalaştık. Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitimdir. Orada sanatçı ustalarına baka baka duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı öğrenir” ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra kavuğu sahneye davet ettiği Çoruh’a devretti.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959’da doğdu. İstanbul’daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh’a devretti.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin’in babasıdır.

Ödülleri

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete “Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu”

2011, Yılın Nasrettin Hocası

Oynadığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller:

Muzır Müzikal (1986)

2071’de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)a