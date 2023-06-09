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Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi takımı Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını açıkladı.

09 Haziran 2023 | 10:24
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Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldı.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

Ilıcalı açıklamasında, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz." ifadelerine yer verdi. 

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