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Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştayda da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edileceğini hatırlattı.

20 Temmuz 2023 | 09:23
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Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince yarın başlayacak adli tatil dönemi süresince adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştayda da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek." ifadesini kullandı.

31 Ağustos itibarıyla sona erecek adli tatil dönemi vesilesiyle yargı mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlik dileyen Bakan Tunç, yeni adli yılla birlikte yargı teşkilatının özveri ve gayretiyle vatandaşların esenliği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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