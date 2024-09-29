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Adana'da Montella sürprizi

Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan 2023 yılının gelir vergisi rekortmenleri listesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ilk sırada yer aldı.

29 Eylül 2024 | 22:53
Son Güncellenme: 29 Eylül 2024 | 23:44
Adana'da Montella sürprizi

Defterdarlık, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini açıkladı. 64 mükellefin isminin gizli tutulduğu listede, 1 Eylül 2021-12 Haziran 2023 arasında Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Montella, 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanıyla ilk sırada yer aldı. Montella'yı, 16 milyon 585 bin 46 lira vergi beyanıyla turunçgiller üreticisi Bülent Özler takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın yanı sıra Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Yusuf Sarı da 4 milyon 404 bin 514 lira vergi beyanıyla listenin 15'inci sırasında yer aldı.
 

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
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