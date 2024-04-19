Adana'dan dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajı

Bu yıl on binlerce kişinin katılımıyla Adana sokaklarını, caddelerini, evlerini ve iş yerlerini “turuncuya” çeviren “Nisan’da Adana’da-12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın başlaması dolayısıyla Adana Valisi Dr. Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve Karnaval fikrinin öncüsü Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Direktörü İlhami Günsel’in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantı sonrasında yerel ve idari yöneticiler geleneksel olarak elele tutuştular ve Adana’dan Türk halkı ile tüm dünyaya dostluk, kardeşlik ve birlik mesajını bir kez daha gönderdiler.

Adana Valisi Dr. Yavuz Selim Köşger: “Adana’nın ve ülkemizin turizminin gelişmesi adına çok isabetli adımlar atıldı.”

Adana Valisi Dr. Yavuz Selim Köşger basın toplantısında yaptığı konuşmada, Adana’da Kültür Yolu Festivali’nin ilkini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek;

“Burada Adana’nın tanıtımı adına çok önemli bir iş yapıldığını görüyoruz. Düşünen ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Adana’nın ve ülkemizin turizminin gelişmesi adına çok isabetli adımlar atılmış. Akdeniz’in en güzel mevsiminde böyle bir etkinliğin yapılması ve turizmin 12 aya yayılması stratejisi noktasında Portakal Çiçeği Karnavalı büyük önem taşıyor. Bu noktada Karnaval’ın Kültür Yolu Festivali ile birlikte gerçekleştiriliyor olmasını oldukça önemsiyorum. Hem sivil toplum, hem yerel yönetimler, hem de merkezi idarelerin yönetiminde eşgüdüm içerisinde çok başarılı bir çalışma yürüttük. 30’un üzerinde noktada binlerce kültürel etkinlik düzenledik. Adanalı hemşerilerimizle birlikte şehri ziyaret edenler de etkinlikleri doyasıya yaşadılar. Böylesi etkinliklerin içeriğini daha da artırarak 12 aya yayarak devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni bütün kurumlar olarak gerçekleştirmeye hedefliyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Adana’nın tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve Karnaval bu tanıtımların en önemlisi.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın geçmişten bu güne sanatın, kültürün ve lezzetin kenti olduğunu kaydederek;

“Karnaval, bütün kurumların birlik beraberlik içinde düzenlediği bir etkinlik oldu. Keşke öyle bir dijital teknoloji olsa da, burada portakal çiçeklerinin kokusunu tüm dünyaya gösterebilsek. Çünkü insanlar bu büyüleyici kokuyu teneffüs edebilmek için mutlaka Adana’ya gelmek isteyeceklerdir. Adana olağanüstü güzellikleri barındıran bir kent. Aynı zamanda kültür ve sanat kenti olarak öne çıkıyor. Yapılan tüm festivallere katkı sunuyoruz ve Adana’nın tanıtılması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Karnaval ise bu tanıtımların en önemlisi olarak öne çıkıyor. Bu noktada misafirperver Adanalı vatandaşlarımızın da Portakal Çiçeği Karnavalı’nı sahiplenmesi ve rol alması büyük önem taşıyor. Daha önce Karnavalı 3 gün yapıyorduk ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız sayesinde 1 haftaya yaydık. Adana bir tutkudur. Adana’ya bir kere geldiğinizde her zaman gelmek istersiniz. Bu Karnaval’ın 12 yıldır büyüyerek sürdürülmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt: “Karnaval, tüm dünyaya barış ve hoşgörü çağrısıdır.”

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12’incisini düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için ilk günkü heyecanı duyduklarını belirterek “Yola çıkarken düşüncemiz siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak amacındaydık. Bunu başardık. Bu gurur Adana’nındır. Bundan sonra ise hedefimiz daha büyük. Bu karnavalı bitirdiğimiz gibi 13. yılın çalışmalarına başlıyoruz. Bundan sonraki Karnaval’da dünyanın bütün ülkelerinden çocukların Adana’ya geldiği bir Karnaval hayal ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmaya odaklanacağız. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız” dedi.

Bozkurt, Karnaval ile Adana’nın ardından bölgeyi tanıtmaya da başladıklarını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte özellikle yurt dışı tanıtımlarımızı artıracağız ve bölgemiz için turizm katkısının daha fazla olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Karnaval döneminde artık her yeri daha fazla süslememek, esnafımızdan dükkanları ve vatandaşlarımızın evlerini süslemelerini istiyoruz. Karnaval havasına daha da fazla bürünmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca tüm kurumlardan daha fazla Adana sokaklarına turunç ağacı ekilmesi talebimiz var. Adım adım kentin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürüterek hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Karnavaldan dolayı esnafımız ve misafirlerimiz çok mutlu. Çoluk çocuk herkesin hoşgörü içinde bir Karnaval geçiriyor. Bu yıldan başlayarak, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile “Türkiye Kültür Yolu Festivali” iş birliği sayesinde çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana’ya gelmesini bekliyoruz. Bu güçlü iş birliğinin sağladığı profesyonel etkinlik desteği ile birlikte yurt içi ve yurt dışı tanıtım desteği ve aynı zamanda program süresinin 9 güne çıkmasıyla Adana ekonomisinin rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyorum. Bu yıl karnavalımız 5 milyar TL’nin üzerinde bir ekonomik değere ulaşacak. 12 sene önce yola çıkarken bu karnavalın tüm dünyaya dostluk ve kardeşlik mesajı vereceğini belirtmiştik. Adana halkı da karnavalı o kadar güzel sahiplendi ki her yıl barış, hoşgörü çağrısı yapıyoruz” dedi.

Karnaval etkinlikleri 7’den 77’ye herkese hitap etti

13 Nisan’da başlayan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” iş birliğiyle birlikte çok daha zengin bir içeriğe sahip oldu. Rengarenk kostümler ve aksesuarla Karnaval Kortej geçişi ve Karnaval töreni 20 Nisan Cumartesi günü on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 21 Nisan Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak. 20 Nisan Cumartesi günü Adana Müzesi “Atatürk’ün Pilot Şehri Adana” Söyleşisi, 01 BURDA PGM Kortej Kostümleri Tasarım Yarışması, İstasyon Meydanı’nda “Gazapizm” Konseri, Adana Müzesi “Ediz Hun” Söyleşisi ve Atatürk Parkı’nda “Ömür Gedik” Konseri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

21 Nisan Pazar günü de Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu, Portakal Çiçeği Su Korteji, Rengarenk Fest, Adana Müzesi’nde “Türkan Şoray ve Şoray Uzun” Söyleşisi ile Merkez Park’ta “KÖFN” Konseri seyirciyle buluşacak.

Yarışmalar kıyasıya rekabete sahne olacak

Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası gibi bir çok etkinlikle; Karnaval rekabete açık yarışmalara da sahne olacak.

Lezzetler yarışacak

Karnaval’da 20 Nisan’da “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

Devlet Tiyatroları da Karnaval’da

Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. Bunlar; “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Majestik”. “Radyo-yu Hümayun”, Yüzleşme” ve “Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyunlar olacak.

Çocuklar da unutulmadı

Merkez Park’ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk köyü” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale, TJK Pony Club Aktivitesi ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca yer alacak.

Etkinlikler tüm Adana’ya yayılacak

Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda “Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi bir çok etkinlik de Adana’da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Hem eğlence hem kültür-sanat

Karnaval’da “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 13-21 Nisan arasında 9 gün boyunca Adana’da 30’dan fazla noktada birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Uluslararası platformlarda eserleriyle büyük başarılara imza atan Refik Anadol’un “Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları” veri heykeli Anıt Müze’de sergilenecek.

Atatürk Kültür Yolu’nda eseri Tren Garı’nda

Yapay zeka algoritması kullanarak üretilen “Atatürk Kültür Yolunda” adlı eser Tren Garı’nda olacak. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak karşımıza çıkacak. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak. Restore edilerek müzeye dönüştürülen Milli Mensucat Fabrikası, sanatla renklenecek. Festivale özel olarak hazırlanan birçok sergi asırlık fabrika binasında yer alacak.

Anadolu Edition Sergisi büyüleyecek

“Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition” sergisi Adana Müze Kompleksi’nde görülebilecek. Gelenek ile gelecek arasında kurulan bir köprüyü temsil eden sergi, sanatın zenginliğini ve evrensel etkisini vurguluyor. Sergi, Anadolu'nun derinliklerinde dijital sanatın yeni ve heyecan verici ifadeleriyle birleşerek, sanatseverleri benzersiz bir keşfe çıkaracak.

Matrakçı Nasuh’un eserlerinden oluşan sergi Adana Müzesi’nde

Adana Müze Kompleksi’nde ayrıca özel olarak hazırlanan “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’ sergisine de ev sahipliği yapacak. Matrakçı Nasuh’un "Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân" eserindeki menzil rotası ile Türkiye Kültür Yolları Festivali’nin benzer noktalarından yola çıkarak hazırlanan bu özel sergi Kent Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fulya Alışır’ın “Arayış” sergisi Tarım Müzesi’nde

Sanatını organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Arayış” adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi’nde sanatseverlere sunulacak. Sergi, pamuğun işlenebilir, şekillendirilebilir, yumuşak ve organik yapısı nedeniyle, bu organik malzemenin organik formlarla ve bu forma eşlik eden köklerle her türlü kaynağıyla tekrar bağlanma yolculuğunda olan insanı ele alacak.

18 metrelik dijital heykel

Müze Kompleksi bahçesine kurulan sahnede ayrıca konserler ve söyleşiler düzenlenecek. Güvenç Özel’in 18 metrelik “Holoflux” adlı dijital heykeli, Merkez Park’ta sergilenecek. Sürekli değişen formların, efektlerin ve deneyimlerin mimari bir dijital operası olarak yorumlanan eser, herkese eşsiz bir deneyim sunacak.

Lezzet Atölyeleri

Adana Şefler Kulübü tarafından düzenlenecek atölyelerde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek.

Kamp Alanı Etkinlikleri

Kamp tutkunları da rota oluşturdu: Portakal Çiçeği Karnavalı… Kamp, karavan ve doğa sporları tutkunları, karnaval süresince Merkez Park’taki özel yerleşkede bir araya gelecek.

Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların “Festivaller ve Karnavallar” temalı fotoğrafları ile katılabileceği bir yarışma düzenleniyor. Böylece dünya üzerinde beş kıtada düzenlenen festival ve karnavallardan usta sanatçıların fotoğrafları Adana'ya geliyor.