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AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu uyarı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

20 Şubat 2025 | 14:34
AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu uyarı var

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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