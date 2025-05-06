AFAD Deprem Tehlike Haritası nedir? Ne anlama geliyor? Toplam 485 diri fay var

Videoda, geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösteriminin ardından konuşan Deprem Daire Başkanı Akgün, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir." bilgisini paylaştı.

Akgün, 1996-2019 yılları arasında kullanılan bir önceki haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak, 1 ila 5 arasında farklı derecelere ayrıldığını, şu an yürürlükte olan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ise "deprem bölgesi" kavramının ortadan kalktığını ve bunun yerine noktasal bazlı en büyük yer ivmesi değerleri verildiğini anlattı.