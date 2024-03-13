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Ahmet Pura 8. kez RVD Başkanı Seçildi

Reklamverenler Derneği’nin 18. Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Pura, sekizinci kez Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Toplantıda, Pura’nın iş yaşamındaki ellinci ve RVD’deki on altıncı yılı kutlandı.

13 Mart 2024 | 17:53
Ahmet Pura 8. kez RVD Başkanı Seçildi

Genel Kurul’da, RVD çatısı altında 2008 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan ve sonrasında yedi dönem Başkanlık görevini üstlenen Ahmet Pura’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi. Başta Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, REPİD’in kuruluşu gibi son dönemde hayata geçirilen sektörümüze yön veren birçok önemli projeye liderlik eden Pura’ya, daima doğru yönü göstermesinden esinlenilerek bir pusula da armağan edildi. 

Toplantıda yaptığı konuşmasında tüm üyelere güven ve destekleri için teşekkür eden Pura, “2010 yılında Reklamverenler Derneği Etiler’deki ofisinden Türkiye’ye ve Dünyaya açılan, kapsayıcı bir dernek olacak demiştik, şimdi ‘Sektörel Üretim Merkezi’ diye adlandırdığımız yüksek temsile ulaştık. 7 dönem beraberce ürettik ve bugün, tüm paydaşlarımızla sektörümüzü mükemmel bir konuma getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sekizinci dönemin de çok verimli geçeceğine inanıyorum. Ayrıca seçilmiş temsilcilerin %60’ının kadınlardan oluşması bize ayrı bir güç veriyor” dedi.

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