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AJet, indirimli bilet kampanyasını duyurdu: Bugün ve yarın...

AJet, yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası düzenlediğini uyurdu. Satışa sunulan 111 bin indirimli bilet 599 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alınabilecek.

15 Ocak 2025 | 09:56
AJet, indirimli bilet kampanyasını duyurdu: Bugün ve yarın...

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda 599 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası yaptı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayını da kapsayan kampanyada, yurt içinde 41 noktaya uçan şirketin indirimli biletleri, bugün ve yarın alınabilecek.

İndirimli biletler, 5 Şubat-26 Mart'ta yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek.

Tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin bilet satışa sunuldu. Vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabilecek. AA

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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
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4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
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