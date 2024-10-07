AJet, İstanbul-Tuzla arasında uçak seferlerine başladı

Bakan Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçek Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı'na yaptığı ilk uçuşa ve bu uçuş vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile çok uzun yıllardır birlikteliği ve dostluğu olduğunu bildirerek, bunu sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Uraloğlu, gelecekteki ilişkileri anlamak için sadece geçmişe bakmanın yeterli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AJet, 31 Mart'ta seferlerine başladı ve bugün de Tuzla kentindeyiz. Elbette Bosna'nın Tuzla kentini de ihmal edemezdik, buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye, bulunduğu coğrafyada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. 'Sadece yakın coğrafyamıza değil, dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bugün Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda bunu 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık. AJet, 1 Ekim itibarıyla 7 yeni dış hatta devreye girdi, bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk. İstanbul-Tuzla seferlerinin iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştireceğine inanıyorum."

"Pazartesileri karşılıklı seferlerimiz olacak"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da bu uçuşla, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü daha inşa ettiklerini söyledi.

Kurum olarak attıkları adımlarla, ülkeler arasındaki bağların güçlenmesinde, halklar arasında dostluğun pekişmesinde ve ticaretin gelişmesinde rol üstlendiklerine dikkati çeken Sarp, şunları kaydetti:

"85 uçaktan oluşan modernleşen filomuzla yolcularımızı Türkiye'de 41, 32 ülkede 54 olmak üzere toplamda 95 destinasyona taşıyoruz, 10 yıl içinde bunu 44 ülke, 113 şehre çıkarmayı hedefliyoruz. AJet olarak Bosna Hersek’te ikinci hattımızı açmış bulunuyoruz. Saraybosna'ya haftada 7 sefer düzenliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Sabiha Gökçen-Tuzla hattında ise haftada bir gün (pazartesi) karşılıklı seferlerimiz olacak. Talep arttıkça buradaki sefer sayımızı arttırmayı planlıyoruz."

Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic de dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'den gelen heyet dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi. AJet'in şehirlerine sefere başlamasının Tuzlalılar için önemli olduğunu belirten Halilagic, firmanın şehirlerine gelmesinin önemli işbirliklerine aracılık edeceğini kaydetti.