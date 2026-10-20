Alanya'ya iki kruvaziyer birden yanaştı! 2 bin 400 turist geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi, "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" isimli iki kruvaziyerle gelen toplam 2 bin 400 turisti ağırladı.
1 "Marella Discovery" 2 bin 400'den fazla kişiyi taşıdı
Malta bandıralı 264 metrelik "Marella Discovery", sabah Alanya Limanı'na yanaştı.
Gemide, çoğu İngiliz 1727 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.
2 "Azamara Quest"in uzunluğu tam 181 metre
Limana demirleyen Marshall Adaları bayraklı 181 metrelik "Azamara Quest" adlı gemide ise çoğu ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin olduğu bildirildi.
3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecekler
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek.
4 Turistlerin Alanya ziyareti günübirlik olacak
Günübirlik ziyaretin ardından gemiler ilçeden ayrılacak.