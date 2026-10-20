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Alanya'ya iki kruvaziyer birden yanaştı! 2 bin 400 turist geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi, iki kruvaziyer gemisiyle gelen binlerce turisti ağırladı. "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" adlı gemiler, toplam 2 bin 400 yolcuyu ilçeye taşıdı.

Alanya'ya iki kruvaziyer birden yanaştı! 2 bin 400 turist geldi

Antalya'nın Alanya ilçesi, "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" isimli iki kruvaziyerle gelen toplam 2 bin 400 turisti ağırladı.

1 "Marella Discovery" 2 bin 400'den fazla kişiyi taşıdı

"Marella Discovery" 2 bin 400'den fazla kişiyi taşıdı

Malta bandıralı 264 metrelik "Marella Discovery", sabah Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1727 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

2 "Azamara Quest"in uzunluğu tam 181 metre

"Azamara Quest"in uzunluğu tam 181 metre

Limana demirleyen Marshall Adaları bayraklı 181 metrelik "Azamara Quest" adlı gemide ise çoğu ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin olduğu bildirildi.

3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecekler

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecekler

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek.

4 Turistlerin Alanya ziyareti günübirlik olacak

Turistlerin Alanya ziyareti günübirlik olacak

Günübirlik ziyaretin ardından gemiler ilçeden ayrılacak.
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Anadolu Ajansı
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