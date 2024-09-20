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  • AKOM'dan İstanbul'a 'kuvvetli yağış' uyarısı: 4 ilçede oturanlar dikkat!

AKOM'dan İstanbul'a 'kuvvetli yağış' uyarısı: 4 ilçede oturanlar dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu akşam şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde ise çok kuvvetli yağışın etkili olabileceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

20 Eylül 2024 | 18:24
AKOM'dan İstanbul'a 'kuvvetli yağış' uyarısı: 4 ilçede oturanlar dikkat!

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

4 ilçede 'kuvvetli yağış' bekleniyor 

Yarın akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
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Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
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