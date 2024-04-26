Alev atan köpek 'Thermonator' tanıtıldı: Peki, ne işe yarayacak?

Şirketin web sitesine göre fiyatı 9.420 dolar. Robot otonom değil; uzaktan kumadayla çalışıyor. Üzerindeki sensörler ve kameralar sayesinde kontrol eden kişiye sürekli görüntü aktarıyor. Robotu kontrol eden operatör, robotun üzerinde 365 derece dönebilen kameradan etrafı izleyebilirken aynı zamanda öndeki kameradan da birinci şahıs görüş açısına ulaşabiliyor. Böylece tam olarak nereye alev sıktığını da rahatça görebiliyor. Robota özellikle itfaiye teşkilatlarının ilgi gösterebileceği belirtiliyor. Şirketin tanıtımına göre engelleri aşabilen ve sıçrayabilen cihaz, lazer görüş özelliğine sahip ve bir saat boyunca çalışabiliyor.

