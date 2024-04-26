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  • Alev atan köpek 'Thermonator' tanıtıldı: Peki, ne işe yarayacak?

Alev atan köpek 'Thermonator' tanıtıldı: Peki, ne işe yarayacak?

Bir Ohio şirketi olan Throwflame, sırtında alev makinesi bulunan, kontrol edilemeyen yangınlarla mücadele, kar temizleme gibi görevler yapabilecek robot köpek Thermonator'u tanıttı.

26 Nisan 2024 | 16:13
Alev atan köpek 'Thermonator' tanıtıldı: Peki, ne işe yarayacak?

Şirketin web sitesine göre fiyatı 9.420 dolar. Robot otonom değil; uzaktan kumadayla çalışıyor. Üzerindeki sensörler ve kameralar sayesinde kontrol eden kişiye sürekli görüntü aktarıyor. Robotu kontrol eden operatör, robotun üzerinde 365 derece dönebilen kameradan etrafı izleyebilirken aynı zamanda öndeki kameradan da birinci şahıs görüş açısına ulaşabiliyor. Böylece tam olarak nereye alev sıktığını da rahatça görebiliyor. Robota özellikle itfaiye teşkilatlarının ilgi gösterebileceği belirtiliyor. Şirketin tanıtımına göre engelleri aşabilen ve sıçrayabilen cihaz, lazer görüş özelliğine sahip ve bir saat boyunca çalışabiliyor.
 


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