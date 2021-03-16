Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, “Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını söyledi.

Ali Koç, “Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı”da yaptığı konuşmada, “2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Koç, şunları kaydetti:

“Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company’nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir.”

Erdoğan: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. (Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye’yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.”