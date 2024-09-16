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Alman bankacılık devinden Türk varlıkları yorumu: Güçlü ralli bekliyoruz

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türk tahvillerinin uyku modunda olduğunu açıkladı. Banka, önümüzdeki aylarda güçlü ralli beklediğini dile getirdi.

16 Eylül 2024 | 17:55
Alman bankacılık devinden Türk varlıkları yorumu: Güçlü ralli bekliyoruz

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türk tahvilleri ile ilgili analizini paylaştı. Bankanın analizinde Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu ve ilerleyen aylarda güçlü ralli beklendiği belirtildi.

Bloomberht'de yer alan habere göre Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay imzalı notta, Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı.

Analizde son haftalarda Türk tahvillerinin performans açısından bir mücadele verdiği belirtildi. Mart ayından bu yana yerel tahvillerin pozitif getiriler sağlamasına rağmen döviz carry işlemlerine kıyasla daha düşük performans gösterdiği kaydedildi.

Raporda tahvillerin birkaç ay içinde ralli yapması beklentisi dile getirildi.

Yabancı yatırımcılar, eylül ayına tahvilde satış ile başlamıştı. 6 Eylül ile biten haftada yurt dışı yerleşikler tahvilde 863,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirmişti. Aynı haftada borsada da 50 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

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