Almanya vizesi sorunu: Büyükelçiden açıklama var

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının vize sorununun Alman makamlarıyla her seviyedeki görüşmelerinde birinci konu olduğunu belirterek, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini söyledi.

Şen, Berlin Büyükelçiliği'nde Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen IFA Berlin 2024’e Türkiye'den katılan şirketlerin temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verdi.

Büyükelçi Şen, yaptığı konuşmada, IFA’nın Berlin'de düzenlenen fuarların arasında en önemlilerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ülkemizden 21'i milli katılım, 32'si bireysel katılımlı olmak üzere toplamda 53 firmamız IFA'da bizi, sektörlerimizi temsil ediyor. Bu, güzel bir katılım.” dedi. Almanya ile iyi ekonomik ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Şen, bu ülkenin Türkiye’nin önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarından biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

"Almanya'nın dış ticaretinde önde gelen ülkelerin arasında Türkiye ihracatta 14'üncü, ithalatında ise 17'nci sırada yer alıyor." diyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ihracatı bakımından ise Almanya, ilk sırada gelen ülke. IFA, tabii ki sadece Almanya pazarına hitap eden bir fuar değil ama Almanya pazarına da Avrupa pazarına da ciddi bir şekilde katılabilmek için burada bizim varlığımızı göstermemiz önem taşıyor. Almanya ile ticaretimiz bakımından da önemli."

İki ülke arasında her alandaki yakın ilişkilerin Almanya’da yaşayan 3,5 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanlarla daha da pekiştiğini vurgulayan Şen, bu kişilerin çok önemli sosyal, ticaret ve yatırım bağlarını oluşturduğunu söyledi. Şen, bu yıl ilk kez Türkiye’nin Almanya paket tur pazarında İspanya’yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldiğini belirterek, "Şu anda Türkiye, ilk ülke durumunda. Bu da bizler için çok sevindirici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

- "İş insanlarının vize konusundaki sorunlarını Alman makamlarıyla ele alıyoruz"

Büyükelçi Şen, iş insanlarının ülkeye gelişlerinde vize sorununun Alman makamlarıyla yaptıkları her seviyedeki görüşmelerde birinci konu olduğunu belirterek, Almanya’nın vize işlemlerini iyileştirme konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılamasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin yurt dışındaki teşkilatı bakımından en kalabalık misyona sahip bulunduğu ülkenin Almanya olduğunu ve bu misyonlarda iş insanlarına yardımcı olduklarını dile getiren Şen, "Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımız olduğunda ya da fuara katılmaktan vazgeçen ya da bir fuara 'Acaba orada yeterince temsil edilebilecek miyiz?' diye sorun yaşayan firmalarımızın aynı sorunuyla, aynı derdiyle bizler de dertleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Özellikle iş dünyamızın ve iş insanlarımızın vize meselesi, Alman makamlarıyla yaptığımız her seviyedeki görüşmelerde birinci konu." diyen Şen, şunları dile getirdi:

"Bu, uzun zamandır böyle birinci konu. Alman tarafı farklı sözler veriyor, farklı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu konuda geliştirdiklerini, daha iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini söylüyorlar. Bize daha fazla iyileştirmeyi vadediyorlar ama biz bu sorunların çözülebildiğini henüz göremediğimiz için yine bu taleplerimizde, isteklerimizde ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın Türkiye'deki misyonlarında özellikle vize konusunda dijitalleştirmeye ve dolayısıyla işlemleri kısaltmaya, kolaylaştırmaya yöneldiklerini söylüyorlar. 'Biz bu gelişmeleri şu anda dört gözle bekliyoruz.' diyebilirim. Sizlerin de sektörlerimizin de bunu beklediğini biliyoruz.”

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, Büyükelçi Şen’e plaket vererek Berlin Büyükelçiliği'ne daveti için teşekkür etti.

- Türkiye’den fuara milli katılım sağlanıyor

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen IFA 2024’te başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı göze çarparken Türkiye'den de bu yıl 53 şirket yer alıyor.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Türkiye'den fuara milli katılım sağlayarak 400 metrekarelik alanda 21 firmayla yer alıyor. Ayrıca Vestel, Arzum ve Kumtel gibi 32 şirket de fuara kendi imkanlarıyla iştirak ederek yeni ürünlerini sergiliyor.

Sürdürebilirliğin ve yapay zekanın ön plana çıktığı IFA 2024, Berlin'de 10 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 45'ten fazla ülkeden 1800’den fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yılın öne çıkan konuları arasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma yer alıyor. Gelişmiş özelliklere sahip buzdolaplarından sanal şeflere kadar ürünler, yapay zekanın günlük hayat üzerindeki etkisini ortaya koyarken bu teknoloji sayesinde modern fırınlar hangi yemeğin hazırlandığını otomatik tanıyor ve sıcaklığı ve pişirme süresini buna göre ayarlıyor.

Güney Kore, bu yıl 100’üncü yılını kutlayan fuarın partner ülkesi olarak yer alırken Bryan Adams gibi sanatçıların katılacağı diğer etkinliklerle ziyaretçilerin fuar alanına çekilmesi amaçlanıyor.

Fuar, bu yıl katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yapay destekli eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken yapay zekanın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.



