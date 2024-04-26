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Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Nisan 2024 altın fiyatları…

26 Nisan 2024 | 12:36
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 450 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 primle 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 2 bin 450 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 490 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 340 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.

Dün, ülkede açıklanan ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.

Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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