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Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mayıs 2024 altın fiyatları…

22 Mayıs 2024 | 10:09
Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 506 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,2 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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