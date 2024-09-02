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Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Eylül 2024 altın fiyatları...

02 Eylül 2024 | 11:02
Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 735 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 742 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 735 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 520 liradan ve cumhuriyet altını 18 bin 40 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,30 düşüşle 2 bin 503,4 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 498 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 seviyesinin direnç, 2 bin 475 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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