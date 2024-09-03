ARA
DOLAR
33,89
-0,55%
DOLAR
EURO
37,57
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2725,14
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10110,18
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Eylül 2024 altın fiyatları...

03 Eylül 2024 | 10:48
Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 725 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 721 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 725 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 970 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.498 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 seviyesinin direnç, 2 bin 485 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,14 -0,65%
  • ALTIN ONS 2500,04 -0,13%
  • BIST 100 10110,18 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,874 0,529%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34919 0,03559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,8 -1,5645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8934 -0,5524%
  • EURO/DOLAR 1,1068 0,1887%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5671 -0,2021%
  • STERLIN/DOLAR 1,31435 0,15202%
Borsa Haberleri
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL