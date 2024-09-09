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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Eylül 2024 altın fiyatları...

09 Eylül 2024 | 10:16
Son Güncellenme: 09 Eylül 2024 | 11:32
Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 726 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 729 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 520 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 30 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2 bin 497 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 490 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Analistler, resesyon endişelerinin öne çıkmasının risk iştahını törpülediğini kaydederek, enflasyonun istenilen seviyelere geleceğine yönelik beklentilerin ise güçlü olduğu söyledi.

Bu hafta enflasyon verilerinin açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine yönelik ihtimaller güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin destek, 2 bin 530 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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