Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 878 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 877 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 950 liradan satılıyor.

Cuma günü rekor seviyelerde işlem gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 620 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 ve 2 bin 580 dolar seviyesinin destek, 2 bin 640 ve 2 bin 650 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.