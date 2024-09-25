Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 915 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 2 bin 915 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 870 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 420 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 657 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 655 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, imalat sanayinde daralmayı işaret eden veriler ve Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların risk algısını beslemesine karşın Fed'in gevşeme döngüsüne başlamasıyla "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini söyledi.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel ölçütlerinin Bankanın yüzde 2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu ve bundan sonraki süreçte politika duruşunu ayarlama yaklaşımında temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularıyla yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 675 ve 2 bin 700 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.