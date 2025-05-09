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Altının rafinerisinin dev ismi vefat etti

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ’nin (İAR) patronlarından Fazlı Halaç yaşamını yitirdi. Geçen yıl İSO’nun yaptığı Türkiye’nin 500 büyük kuruluşu araştırmasında dördüncü sırada yer alan İAR’ın patronu olan Fazlı Halaç 85 yaşındaydı.

08 Mayıs 2025 | 19:36
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2025 | 19:38
Altının rafinerisinin dev ismi vefat etti

Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olan Halaç, hayırseverliği ve insanlara olan desteğiyle gönüllerde yer etti. İAR ve Kuyumcukent’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Özcan Halaç’ın babası olan Fazlı Halaç, eğitim, sosyal hizmetler ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyordu. 

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Afyonkarahisar’da yaşlı bakım evi açılışında yaptığı konuşmada yaşlı ve çocuklara olan hassasiyetinden söz eden Fazlı Halaç, Emirdağ’dan yurtdışına çıkan ilk isim olduğunu söylemiş ve bugün geldiği yeri unutmadığını sosyal yatırımlarını sürdüreceği sözünü vermişti.

Merhumun cenazesi, 10.05.2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Florya Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıyer/Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Taziye ve dua programı ise aynı gün saat 19.00’da Kuyumcukent AVM 2. Kat Gold Salon’da yapılacak.

Altına talep dev şirketin performansını katladı

Ayşen Esen ile İstanbul Sanayi Odası’nın geçen yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırmasında Halaç ailesinin ilk 10’da iki şirketi yer alıyor. Geçen yılın verilerine göre İstanbul Altın Rafinerisi 143 milyar TL üretimden satışla dördüncü sıradaki yer aldı. Gramaltın grup şirketi ise yaklaşık 90 milyar TL ciro ile dokuzuncu sırada yer buldu. Dev sanayi şirketlerini geride bırakarak listede dördüncü sırada yer alan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ve 44’üncü sıradan dokuzuncu sıraya yükselen kardeş şirketi Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri bu yıl da altına olan taleple yerini koruyacak gibi görünüyor.

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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