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ANA, İstanbul-Tokyo uçuşlarına başladı

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), 12 Şubat 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara başladı. Bu yeni rotadaki uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek.

18 Şubat 2025 | 16:17
ANA, İstanbul-Tokyo uçuşlarına başladı

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), 12 Şubat 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara başladı. Bu yeni rotadaki uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek.

Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Yolcular, Haneda'dan Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 noktaya ANA'nın iç hat uçuşlarına bağlanma seçeneğine sahip olacak.

Japonya ile derin bir ilişkiye sahip olan Türkiye'ye direkt uçuşlar sunan ilk Japon havayolu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, "Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan tek Japon havayolu olarak yolcularımızın beklentilerini karşılamak için güvenli ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Birçoğunuzun hizmetlerimizden faydalanmasını umuyoruz. 2024 yılında Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısı 62.100'dür. Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Seyahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan (IST İGA) Tokyo Haneda'ya (HND) direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

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