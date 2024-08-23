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Ankara'daki kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Başkentte kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisi, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildi.

23 Ağustos 2024 | 18:00
Ankara'daki kuaför ve güzellik salonları için yeni karar

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), sosyal medya hesabı X'ten, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, pazar günleri çalışabilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden ATO'ya iletilen yazıda, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisinin, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 'Çalışma İzin Belgesi' almak isteyen üyelerimizin, http://portal.atonet.org.tr üzerinden giriş yaparak, 'Online İşlemler' menüsü altında yer alan 'Çalışma İzin Belgesi' sekmesinden 'Yeni Belge Talebi' butonuna tıklayarak, ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir."

 

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Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
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