Ankara geleceğin teknolojisini üretiyor
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, Ankara’nın teknolojide öncü olduğunu ve Türkiye’nin ilk teknoparkının başkentte faaliyete geçtiğini belirterek, “Ankara, yenilikçi teknolojide lokomotif şehir” dedi.
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, başkent Ankara’nın Türkiye’nin ekonomik büyümesinde lokomotif illerden biri olduğunu belirterek, “Sanayiye verdiğimiz her teşvik ekonomide kalıcı ve istikrarlı büyümeye yol açıyor.
Sanayinin lokomotif sektörü ise savunma sanayidir. Ankara da savunma sanayinde Türkiye’nin en gelişmiş ilidir” dedi.
Ankara’nın, bir memur şehri iken Türkiye’nin en iddialı sanayi şehirleri arasına girdiğini, üniversiteleri ile Türkiye’nin en nitelikli işgücünü barındırdığını, Türkiye’de en fazla teknoparkın Ankara’da bulunduğunu, aynı şekilde teknoparklarda istihdam edilen AR-GE personelinin yarısından fazlasının da Başkent’te yaşadığını anımsatan OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, ilk 500 listesine giren Ankaralı firma sayısının da arttığını vurguladı.
Başkentin savunma sanayi, yazılım ve bilişim ile elektronik-telekomüni-kasyon alanlarında faaliyet gösteren şirket sayısının arttığına da dikkat çeken Ekinci, “Savunma sanayinin kalbi Ankara’da atmaktadır.
Zira, Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği üyesi 123 savunma sanayi firmasının 67si Ankara’da faaliyet gösteriyor. Dünyanın en büyükleri arasına giren Aselsan, Havelsan, Roketsan, FNSS gibi Ankara’dadır.
Sadece Ostim’de 72 savunma yan sanayi şirketi bulunuyor. Bu veriler bize Ankara’nın ve daha lokalde Ostim’in Türkiye ekonomisi içindeki yerini göstermesi bakımından önemlidir. Ankara, Türkiye’nin geleceğini üretiyor. Bu, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.
ÜNİVERSİTE İLE VİZYONU GENİŞLETTİ
1960’lı yıllarda faaliyete geçen Ostim’in Ankara’nın sanayileşme sürecinde bir başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken OSİAD Başkanı Ekinci, son yıllarda kümelenme faaliyetlerine ağırlık verildiğini ve bu kümelenme çalışmalarının olumlu etkilerinin de hissedilmeye başlandığını söyledi.
Son olarak açılan Ostim Teknik Üniversitesi ile bölgenin ayrıca vizyonunu genişlettiğini belirten Ekinci, küçük atölyelerden fabrikalara, ustalardan eğitimli mühendis kadrolara geçiş sürecinde Ostim’in de bir marka haline geldiğini, ikinci kuşak sanayicilerin de yetişmesiyle çıtanın daha da yükseldiğini söyledi.
Ostim’in, Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi modelinin başarılı bir örneği olduğunu ifade eden Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yerlilik ve millilik konusunda merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin daha fazla görev alması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgemizde özellikle makine teçhizat, elektrik elektronik, inşaat, iş makinaları, yedek parça, yan sanayi konusunda yapılan işlerin hiç de azımsanmayacak kadar olmadığını ifade etti.
Şu an bölgemizde özellikle savunma sanayi alanında dünyanın en büyük şirketlerine üretim yapan firmalar mevcuttur.
Biz sanayiciler olarak bu konuda teşvik edilmek desteklenmek ve de bürokrasinin önümüzdeki engelleri kaldırmasını bekliyoruz. Kamu alanlarının ağırlıklı ostim ve çevre osblerden yapılması en büyük beklentimiz. Ülkenin kurtuluşunun üretimden geçtiğine inanıyor bu amaçla çalışıyoruz.
Ülkemizin üretim gücünü biz inanıyoruz. Hem makine parkuru hem de nitelikli iş gücü açısından daha iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Mottomuz inadına üretim, inadına istihdam.”
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