Ankara-Niğde Otoyolu ücretleri ne kadar sorusu yanıt buldu. Ankara-Niğde Otoyolu’nda uygulanacak indirimli geçiş ücretleri belli oldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) aldığı bilgiye göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 1’inci ve 3’üncü kesimleri 4 Eylül 2020’de, 2’nci kesimi ise 16 Aralık 2020’de trafiğe açıldı.

Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.

KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda 17 Temmuz’dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu’nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de cuma gece yarısı başlayacaktır.” demişti.