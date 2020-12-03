36 yıllık bir geçmişe sahip olan Ankaralı Sedat Tahir AŞ, COOK markasıyla mutfak yardımcıları, çöp torbaları ve tek kullanımlık ürünlerde sektörün öncülerinden.

Yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürmeyi planlayan şirket, ihracat pazarlarını da genişletecek. İş dünyasında, üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel hayatı tercih etmeyip girişimciliği seçen pek çok isim var.

ODTÜ İşletme Bölümü’nden 1979’da mezun olduktan sonra kendi işinin patronu olmak isteyen Kürşad Tiritoğlu da o isimlerden biri. İlk olarak bir arkadaşı ile birlikte hediyelik eşya dükkânı açıyor.

Ancak bu işte aradığını bulamıyor. Ardından kayınpederi Sedat Tahir ile beraber çeşitli ürünlerin ithalatını gerçekleştirip, satışını yapmaya başlıyor.

Çok az bir sermaye ile yola çıkan Tiritoğlu, Ankara Kavaklıdere’de açtıkları ofiste altı kişilik bir ekiple yola çıkıyor. Sedat Tahir AŞ’nin temelleri de böylece atılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.