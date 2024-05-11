Anneler Günü ilk nasıl ortaya çıktı? Bulduğu özel günle mücadele eden Anna Jarvis'in öyküsü

Aslında tarihin hemen her döneminde doğa ve doğurganlıkla özdeşleştiği için anneleri ve 'ana tanrıçıları' onurlanmadırmak için çeşitli festivaller vardı. Bu, doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşlemişti. Örneğin Antik Yunan'da baharın gelişini kutlamak için bir festival düzenlenirdi. Bu festivalde tanrıça Rhea, annelerin koruyucusu olarak kutlanırdı. Frigyalılar Kibele için şenlik düzenlediler. Roma da benzer festivalleri kendi panteonlarında düzenledi. Britanya'da Orta Çağ'da 'Anneler Pazarı' kutlanıyordu. Bu özel günde çalışanlar izinli sayılıyor, annelerini ziyaret etmeleri teşvik ediliyor ve annelerine 'Anneler Keki'götürme adeti bulunuyordu. Bir süre sonra bu gelenek daha dini bir anlama kazandı.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Bugünkü anlamda Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ise 1900'lü yılların Amerikası; Ann Marie Reeves Jarvis ve kızı Anna Jarvis'e dayanıyor. CBC'in makalesine göre 1832 yılında Virginia'da doğan Ann Marie toplumda sağlık koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir aktivistti. "Anneler Günü Çalışma Kulüpleri"nin kurulmasını sağladı. 12, bazı kaynaklara göre ise 13 çocuğundan sadece 4'ü yetişkinliğe ulaşabildi. Brittanica'ya göre o dönem bebek ve çocuk ölüm oranları çok yüksekti. Bu durumun nedenleri arasında ise kötü sağlık uygulamaları, hijyen koşulları, uzman doktorların eksikliği vardı. Yine Britannica'ya göre Ann Jarvis, 1858'de altıncı çocuğuna hamileyken, hastalıklara karşı içme suyunu kaynatmak gibi önlemler konusunda aileleri eğitmek amacıyla Anneler Günü Çalışma Kulüpleri adını verdiği bir organizasyon kurdu. West Virginia Wesleyan College'da tarih profesörü olan Katharine Antolini, onun Anneler Günü fikrinin daha çok toplumsal hizmetle ilgili olduğunu söylüyor. Ann Marie 1905 yılının Mayıs ayının ikinci Pazar günü yaşamını yitirdi. Onun ölümünün ardından kızı Anna Jarvis, Anneler Günü'nü tüm anneleri onurlandırmak için tatil günü olmasını hedefledi.

ANNELER GÜNÜ İLK KEZ RESMİYET KAZANIYOR

History.com'un haberine göre Anna Jarvis, Philadelphia'lı bir mağaza sahibinden maddi destek aldıktan sonra, Mayıs 1908'de Batı Virginia'daki bir kilisede ilk resmi Anneler Günü kutlamasını düzenledi. Jarvis bu günün takvimlere eklenmesi için de bir çalışma yürüttü. Basın kuruluşları ve politikacılara mektuplar yazdı. ABD'de 1912 yılına gelindiğinde birçok eyalet, kasaba ve kilise Anneler Günü'nü yıllık tatil olarak kabul etmişti. 1914'te ABD Başkanı Woodrow Wilson Mayıs ayının ikinci Pazar gününü Anneler Günü olarak kabul eden yasayı imzaladı. Jarvis, anneye saygı olarak beyaz karanfil takılmasını teşvik etmiş, yaşayan bir anneyi temsilen kırmızı ya da pembe karanfil takılması ya da yaşamını yitiren bir anne için beyaz karanfil takılması geleneği gelişmişti. Ancak işler burada kalmadı...

TÜRKİYE'DE İLK ANNELER GÜNÜ

Türkiye'de 5 Mayıs 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Türkiye'de ilk kez Anneler Günü kutlanırken yılın annesi de Nene Hatun seçildi.

KALAN ÖMRÜNDE MÜCADELE ETTİ

Ancak Anneler Günü'nün kurucusu olarak bilinen Anna Jarvis, yıllar boyunca bugünün ticarileşmesine karşı mücadele etti ve sahip olduğu mütevazi serveti tüketti. Yalnız ve parasız bir şekilde hayatını kaybetti. Washington Post'a göre Anna Jarvis bir lokantada yemek yerken bir salata sipariş etti. Sonra da yere döktü. Çünkü yemeğin adının "Anneler Günü Salatası" olarak adlandırılmasından nefret etmişti. Jarvis bunun bir onur değil, öncülük ettiği bir geleneğe hakaret olduğunu düşünüyordu. Ona göre bu kendi fikrinden kâr elde etmek için yapılan bir pazarlama taktiğiydi.

Tarihçi Katharine Antolini'ye göre Jarvis bu kez Anneler Günü'nün ticari bir tatil olmasını önlemek için büyük çaba harcadı. Davalar açtı, politikacılara mektuplar yazdı ve protestolar düzenlendi. Washington Post'a göre bu mücadelesi başarılı olamadı. Yürttüğü kampanya ailesinden kendisine miras kalan mütevazı serveti yok etti. 1948 yılında 84 yaşında bir sanatoryumda yalnız başına ve parası olarak hayatını kaybetti.