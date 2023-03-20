Aras Kargo çalışma saatleri 2023: Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo, Türkiye’de faaliyet gösteren kargo şirketlerinden birisi. Koronavirüs pandemisi döneminde Kargo şirketlerine olan ilgi özellikle internet alışverişleri nedeniyle epey arttı. Bu nedenle aras Kargo çalışma saatleri, kargo gönderisi olanlar tarafından en çok aranan konulardan biri. Bu içeriğimizden 2023 aras kargo çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatleri hakkında da bilgi elde edebilirsiniz...

Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?



Aras Kargo hafta içi saat 09-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Aras Kargo'nun internetteki broşürüne göre çalışma saatleri şöyle:



Aras Standart

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Günaydın

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Güniçi Şehiriçi

Hafta içi: 09.00-18.00



Aras Randevulu

Hafta içi:09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Tahsilatlı

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Uçak

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Geridönüşlü

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00



Aras Yurtdışı

Hafta içi: 09.00-18.00

Cumartesi: 09.30-15.00

Aras Kargo'da saat kaça kadar adresten alım yaptırabilirim?

Aras Kargo'nun sitesinde bu soruya şu yanıt veriliyor: Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

Aras Kargo'da saat kaça kadar şubeye kargo teslim edilebilir?

Aras Kargo bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor: Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

Aras Kargo öğle saati açık mı?

Aras Kargo’da öğle arası çalışanların dönüşümlü olarak yemek molasına çıkmasından dolayı ara verilmeksizin işleyiş devam etmektedir. Bundan dolayı öğle saatleri arasında bütün şubeler açıktır ve gönderileri hem teslim almaya hem de teslim etmeye öğlen saatlerinde de devam etmektedir.

Aras Kargo hafta sonu açık mı?

Aras Kargonun hafta sonu çalışma saatleri cumartesi günü sabah saat 09:00'da başlıyor ve kapanış saati ise 15:00. Aras Kargo şubeleri Pazar günü ise kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.



Aras Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 25 52 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor. Firmanın genel merkezi ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Aras Plaza, No:2 İstanbul Beykoz, Kavacık güzergâhı üzerinde bulunuyor.



Aras Kargo istisnai durumlar

Teslimat süreleri normal şartlar altındaki operasyonel süreçler dikkate alınarak belirtilmiştir. Mücbir sebepler, trafik kazaları, uçak rötarları, uçak seferi iptalleri, yol ve hava koşulları, araç arızası, şoförün yola devam etmesini engelleyecek sair sebepler, dönemsel olarak şube dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler vb. haklı nedenler müstesnadır. Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde şirketimiz mesul değildir. Haftanın sadece belirli günleri adres teslime gidilen mobil alanlar için tablodaki teslim süreleri geçerli değildir. Gönderi varış şubesine/acentesine ulaşmasını takip eden ilk teslimat günü teslim edilir. (Haftanın belirli günleri adres teslime gidilen yerler listesine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.)



