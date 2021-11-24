“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla üründen üretime tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren Arçelik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, 150 milyon Euro tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladı.

Sürdürülebilirlik alanında küresel çalışmalara öncülük eden Arçelik, önemli yeşil finansman sağlayıcılarından olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 150 milyon Euro tutarında, 8 yıllık bir yeşil kredi anlaşması imzaladı. Arçelik, bu finansman ile çeşitli işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyecek, ayrıca Ar-Ge yatırımları yapacak.

EBRD’nin sağlayacağı kredi, yurt dışından Türkiye’de sanayi sektörüne verilecek, Loan Markets Association tarafından yayınlanan uluslararası yeşil borçlanma prensiplere uygunluğu bağımsız bir kuruluş tarafından tescil edilmiş ilk yeşil kredi olma özelliğini taşıyor. Kredinin ilk 83 milyon Euro’luk dilimi, Kredi Piyasaları Birliği’nin Yeşil Kredi İlkeleri’ne göre ‘yeşil kredi’ statüsünde olacak. Arçelik bu krediyle Eskişehir, Çayırova, Bolu, Ankara ve Merkez Ar-Ge’ye ait yeşil yatırımlarını fonlayacak. Kalan 67 milyon Euro’luk finansman ise Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ve Bolu Pişirici Cihaz İşletmesi’ndeki Ar-Ge harcamaları için kullanılacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şöyle konuştu:

“Sanayide karbonsuzlaşmanın hızlandırılması ve net sıfır ekonomiye geçişte özel şirketlere önemli görevler düşüyor. Hem dünyanın geleceği hem de sürdürülebilir kalkınma için iş dünyasının örnek teşkil etmesi gerekiyor. Arçelik yeşil yatırımlarla bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

EBRD’nin sağladığı yeşil kredi ile çevresel sürdürülebilirlik ve Ar-Ge projelerimizi finanse ederek 2050 yılında tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma olma yolunda önemli projeleri hayata geçireceğiz. EBRD ile uyumlu ve güvenen dayanan iş birliğimizin devamını diliyoruz.”

Şirketin sürdürülebilir finansman modeline odaklandığını vurgulayan Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ise, “Sürdürülebilirliği stratejik öncelik olarak belirleyen bir şirket olarak yeşil finansman kaynaklarına erişimi çok önemsiyoruz. EBRD’den aldığımız destek sürdürülebilir finansman yolculuğumuz açısından da oldukça kıymetli bir adım.

İki yıl içinde yaptığımız bu ikinci iş birliği, ilişkimizin güvene dayandığını ve Arçelik’in doğru yönde ilerlediğini teyit ediyor. EBRD’den sağladığımız 150 milyon euro değerindeki kredi üretimde daha sürdürülebilir ve daha verimli hale gelmemize katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.