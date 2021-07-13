Geçen yıl aralık ayında halka arz olan Arzum, 2021 yılı için yüzde 20-25 büyüme hedefi koydu. Arzum CEO’su Mete Zadil, “Hayalimiz iş modelimizi yurtdışına taşımak.
Yıl sonunda ihracatın ciro içindeki payı yüzde 12 olacak” diyor.
Küçük ev aletleri denilince akla gelen ilk markalar arasında yer alan Arzum, 2020 sonunda önemli bir adım atarak halka arz oldu.
Halka arzın ardından yüzde 51 ile Kolbaşı Ailesi’nin hakim ortaklığı devam ederken, Mediterra’nın ise yüzde 49 oranındaki payının yüzde 47,5’lik kısmı halka arz edildi. Bu adımın ardından şirket büyümesine hız kattı.
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