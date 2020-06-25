Geçen yılı 13 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatan ASELSAN, cirosundaki büyüme trendini 2020 yılının ilk çeyreğinde de korudu. ASELSAN’ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek 2,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk çeyreği, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artış göstererek 621 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 920 milyon TL seviyesine ulaştı.

ÖZLEM BAY

obay@ekonomist.com.tr

9.7 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Ekonomist Dergisi Instagram canlı yayında açıklamalarda bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam ettiğini açıkladı. Görgün, “2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 milyon dolar, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020 yılının ilk çeyreğini güçlü ciro ve kârlılık oranları ile tamamladık. 2020 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle 14,5 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55’ini oluşturuyor. Gerek uluslararası arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere, gerekse ülkemizdeki pek çok sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede” diye anlattı.

YÜZDE 50 CİRO ARTIŞI

ASELSAN’ın öz kaynaklarını etkin işletme sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle destekleyerek kârlılığını sürdürülebilir kıldığını vurgulayan Haluk Görgün, şunları ekledi:

Bu sayede finansal anlamda tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de kârlılığımızı koruduk; borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık. Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz tam. 2020 yılı başından beri paydaşlarımızı ve tedarikçilerimizi finansal olarak desteklemek için atılabilecek her adımı hayata geçirdik. Bu kapsamda tedarikçilerimize bugüne kadar 5 Milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak tedarikçilerimizin sürekliliğine katkı sağladık.”

YATIRIM BÜTÇESİ

Şirketin savunma elektroniği alanındaki 45 yıllık tecrübesini her geçen gün büyüttüğünü ve bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktardığının da altını çizen Haluk Görgün, şöyle devam etti: “Yetkinliklerimizin imkân verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl 1.5 milyar TL’lik yatırım bütçemizde de bir değişikliğe gitmedik.”

İLK PROTOTİP

Sağlık alanındaki çalışmalara 2015 yılında başlayan ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetini artıracak proje ve çözümler üzerine çalışmalar yürütüyor. Sağlık alanında görüntüleme sistemleri, yaşam destek sistemleri ve tanı sistemleri üzerine odaklanan Aselsan, bu konularda 5 yıllık bir teknoloji yol haritası belirlemiş durumda. Bazı ürünlerin prototip aşamasında geldiğinden bahseden Haluk Görgün, şu bilgileri verdi:

“Görüntüleme sistemleri alanında ilk projemiz dijital mobil XR sistemiydi ve prototipi üretildi. Ürünün CE sertifikasyonunu almak üzereyiz. Bu sistemde millilik oranımız çok yüksek. Ayrıca kritik alt bileşenlerden olan XR jeneratörünü de milli olarak tasarlamak üzere çalışmalarımızı başlattık. Yıl sonuna kadar prototipimizi çıkarmayı planlıyoruz. Uzun vadede XR ailesinin tüm sistemlerini yerlileştirmeyi hedefliyoruz.”

MR CİHAZI GELİŞTİRİYOR

Sağlık alanında Aselsan’ın diğer bir aktivitesi ise BİLKEN UMRAN ile birlikte geliştirdiği yerli MR sistemi. Bu ürünün ilk fantom alımının gerçekleştiğine de değinen Haluk Görgün, “MR görüntüleme sistemi için iki yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Orta vadede MR sistemlerinin kalbi ve beyni olarak kabul edilen bileşeni milli olacak şekilde üretilmesi için çalışıyoruz. Uzun vadede ise yenilikçi özellikleri olan bir MR cihazı geliştirmek. Tanı sistemleri üzerine de çalışıyoruz. Virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarının hızlı tespitine imkan sağlayan tanı kiti ve tanı cihazlarının geliştirilmesini hedefliyoruz. Buna yönelik ilk proje ASELSAN AR-GE merkezinin başlatmış olduğu COVID 19 Tanı Sistemi Projesi, var olan sistemlerden farklı olarak optik çözüm arayışı içinde. Çalışmalarımız güzel devam ediyor, yakında iyi haberlerimiz paylaşacağız” diye anlattı.

SİVİL ÇÖZÜMLER

Bilindiği üzere ASELSAN, Baykar, Arçelik ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle ile yerli ventilatör cihazı üretiminde de kritik bir rol üstlendi. Tıbbi cihaz geliştirirken, sistemlerin kritik alt parçalarını da yerlileştirme çalışmalarını beraberinde sürdürdüklerini vurgulayan Haluk Görgün, şunları ekledi:

“Sağlık dışında sivil alana yönelik de pek çok çalışmamız var. Ülkemizin sivil alandaki ihtiyaçlarına çözüm olmak amacıyla faaliyet alanlarımızı genişletiyoruz. Örneğin; son yıllarda haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında telsiz, kripto sistemler üreten şirketimiz, sivil alanda ise 5G baz istasyonları, hibrit terminal, radyo link haberleşme cihazı, kablosuz optik haberleşme cihazı, telsiz röneleri gibi çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca sivil alanda; ataletsel navigasyon sistemleri, sivil aviyonik sistemler, nano insansız araçlar, insansız sürü araçları gibi çalışmalarımız da var. Bunlara, akıllı şehircilik, sinyalizasyon sistemleri, raylı sistemler ve tren yönetim sistemlerine yönelik çalışmalarımızı da ekleyebiliriz.”