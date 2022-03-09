Opel, Astra’nın altıncı neslini dünyada ve Türkiye’de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Opel açıklamasına göre, yeni Opel Astra, 25 kişilik çekirdek bir ekip tarafından 3 yılda geliştirildi. Ekip üyelerinin yarısının kadın olması da altıncı nesil Astra’nın öne çıkmasının altında yatan en büyük sebep olarak görülüyor.

Açıklamaya göre yeni Astra’nın oluşturulma aşamasında kalite kriterleri Zuzana Majorova tarafından yönetilirken, tamamen dijital Pure Panel kokpitin geliştirme sürecini ise Haiyan Yu yönetti. İç mekan renklerinin ve malzemelerinin tasarımı büyük ölçüde Ilka Höbermann ve ekibi tarafından belirlendi. Başmühendis Marielle Vogler tarafından yönetilen araç geliştirme süreçlerinde ise kalite algısına önem verildi.

Açıklamada, “Yeni Astra, daha önceki Opel modellerinden farklı bir şekilde geliştirildi. Gelişim aşamasında kalitenin yanı sıra duygulara daha fazla hitap eden bir otomobil tasarlandı” denildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Başmühendis Marielle Vogler, ‘Uluslararası bir ekip bir araya gelerek son derece şeffaf ve uyumlu bir süreçle yeni nesil Astra hedefini hayata geçirdi. Kişisel hırsla olumlu duygular uyandırabilecek bir otomobil yaratamazsınız. Sonucu kadın faktörü değil, iş birliği, etkileşim ve dolayısıyla nihai ürünü daha iyi yapan çeşitli beceri ve yetenekler belirler.’ ifadelerini kullandı.

Marielle Vogler ise ‘Her yeni Opel modeli gibi, yeni Astra da seri üretim onayı öncesinde zorlu bir test maratonunu tamamlamak zorundaydı. Kuzey Kutup bölgesinde dondurucu soğuklarda çeşitli kış testleri, Dudenhofen Test Merkezi’nde ve iklimsel rüzgar tünelinde sayısız tur, EMC laboratuvarında (elektromanyetik uyumluluk) kapsamlı testler gerçekleştirildi. Yeni model tüm testleri başarıyla geçtikten sonra üretim onayı aldı.’ değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil Astra’yı geliştiren ekip güvenlik özelliklerinin izin verdiği oranda yeni Astra’ya özel sesler ekledi. Sinyal verildiğinde duyulan ritmik ses veya emniyet kemeri uyarısı gibi iç mekan sesleri tamamen yenilendi. Ekip, önceden hazırlanmış seslerin yeterince kişisel olmadığını düşündü ve bu sebeple bir müzisyen kayıt stüdyosunda yaylı ve vurmalı çalgılarla ses dizileri kaydetti. Böylece yeni Astra’nın iç mekan sesleri sıfırdan tasarlanmış oldu.