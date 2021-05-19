Kontrolmatik, enerji depolama ve hibrit konteyner projesi üzerine çalışıyor. Kontrolmatik CEO’su Sami Aslanhan, “Projenin yeni dönemde ciromuza ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz. Asya’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da büyük fırsat var” diyor.

Kurulduğundan bu yana toplamda 26 farklı ülkede, operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım-kontrol sistemleri, IoT sistemleri, güç ve enerji sistemleri üzerine 300’den fazla proje ve uygulama gerçekleştiren Kontrolmatik, Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl yoğunlaştıkları iki farklı hedefleri olduğunu söyleyen Kontrolmatik CEO’su Sami Aslanhan, “Bunlardan ilki ciromuzun yüzde 3’ü kadar AR-GE faaliyetinde bulunmak.

Diğeri de yüzde 4 oranında AR-GE dışı faaliyetlere ayıracağımız, yatırım yapacağımız alanlara yoğunlaşmak. Şu an takip ettiğimiz ve fizibilitesini yaptığımız bizi heyecanlandıran projeler var.

Bunlar biraz daha ileri teknoloji ağırlıklı, AR-GE temelli projeler” diye anlatıyor.

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