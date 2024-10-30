ATO Başkanından faiz indirimi yorumu

ASO'nun ekim ayı meclis toplantısı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Müşterek Toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, STSO yetkililerini ASO'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sivas'ın tarihsel ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sanayi alanındaki gelişmeleriyle de dikkati çektiğini belirten Ardıç, kentin çeşitlenen sanayi branşları ve yatırım fırsatlarıyla gelecekte önemli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Ardıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara-Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın ki, ne terör örgütleri ne de başka şer odakları, ülkemizin ekonomik bağımsızlığının neferleri olan biz sanayicileri yıldıramaz. Herkes bilsin ki, Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti olan güzel vatanımızı daha ileriye taşımak için her zamankinden daha fazla kararlıyız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz."

"Trump'ın zaferi durumunda küresel ticaret politikasında değişiklik olacaktır"

Dünyadaki merkez bankalarının politikalarında gevşeme döngüsünün hızlandığı bir sürece girdiklerini kaydeden Ardıç, buna rağmen dünya genelinde durgunluk sinyallerinin güçlendiğini anlattı.

Ardıç, özellikle avro bölgesine dair verilerde, ekonomik faaliyetlerin yavaşladığının net bir şekilde görüldüğüne işaret ederek, "Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede PMI rakamları 50 eşik değerinin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine devam etme olasılığı güçleniyor. Uluslararası kuruluşlar, dünya ekonomisinin son 20 yılda ulaştığı ortalama büyümenin altında bir büyüme beklentisi içerisinde." diye konuştu.

Ardıç, gelecek hafta ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin küresel ekonominin yönünü belirleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seçimler; ticaret, yatırım, dış yardım, iklim politikası, güvenlik düzenlemeleri ve göç dahil çeşitli kanallar aracılığıyla özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Seçimlerde Trump'ın zaferi durumunda küresel ticaret politikasında değişiklik olacaktır. Trump, yabancı malların çoğunluğuna yüzde 10-20'lik evrensel temel tarifeler koymayı ve Çin'in temel mal ithalatını yüzde 100 vergi ve aşamalı olarak sonlandırmak için 4 yıllık bir plan içeren 'Amerika öncelikli' bir ticaret gündemi öneriyor."

"Yüksek faiz oranı, yatırım ve büyümede en büyük engel"

Temmuz ve ağustos aylarında güçlü baz etkisiyle gerileyen yıllık enflasyonun düşüş trendinin eylülde yavaşladığını anlatan Ardıç, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Ardıç, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla "Faiz indirimi ne zaman olacak?" tartışmalarının yeniden başladığına işaret ederek, "Daha önce de ifade ettim. Enflasyonda kalıcı düşüş sinyalleri alınmadan, enflasyon ataletinin kırıldığı görülmeden politika faizinde yapılacak bir indirimin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratma riski taşıdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sanayicilerin krediye olan yüksek orandaki "bağımlılığı" göz önüne alındığında yüksek faiz oranının, yatırım ve büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Ardıç, bu noktada, başta KOBİ'ler olmak üzere sanayicilerin acil beklentisinin, reel sektörün üretime devam edebilmesine imkan sağlayacak uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınması olduğunu anlattı.

"Üretim merkezleri İç Anadolu'ya taşınmalı"

STSO Başkanı Zeki Özdemir de ASO'da ağırlanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sivas'taki tarihi yapılar ve mevcut yapısının şehir için büyük bir potansiyel oluşturduğunu anlatan Özdemir, yüksek hızlı trenin Sivas'a ulaşmasıyla Ankara ile bağların daha da kuvvetlendiğinin altını çizdi.

Özdemir, kentte 5 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de sanayi bölgelerimizin Marmara Denizi'nin etrafında, daha kıymetli ovalarımızda yer edinmiş olması bizi üzüyor. Çünkü asıl Anadolu'nun merkezi olan bu topraklarda, İç Anadolu'da, Ankara'da, Kayseri'de, Kırşehir'de, Sivas'ta, Nevşehir'de bu organize sanayilerimizin yer edinmesini, üretim merkezlerinin saydığım şehirlerde olmasını, devletimizin, hükümetimizin bunu bir sanayi politikası haline getirmesini vurgulamak istiyorum."