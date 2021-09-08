Normalleşmeyle birlikte AVM’ler hem ziyaretçi sayısı hem de alım satım anlamında hareketlendi. Pandemi döneminde finansal olarak yıpranan yatırımcıların ellerindeki AVM’leri elden çıkartması bekleniyor.

Diğer taraftan yıl sonuna kadar 13 yeni AVM’nin açılması planlanıyor.Normalleşmeyle birlikte eski günlerine kavuşan alışveriş merkezi (AVM) pazarı hareketlendi. Yeni AVM açılışlarının yanı sıra bu yıl satın alma işlemlerinin artması bekleniyor.

Diğer taraftan ayakta kalmak isteyen AVM’ler, değişime uyum sağlamak için yeni stratejiler geliştiriyor. JLL Türkiye’nin 2021 Yarıyıl Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu’na göre, Türkiye’deki toplam AVM sayısı 442’ye ulaşırken, toplam kiralanabilir alan (TKA) 13,6 milyon metrekareye yaklaştı.

2021 yılı sonuna kadar 13 yeni AVM açılması beklenirken; 2024 sonunda ise toplam kiralanabilir alanın 481 AVM’de 17,8 milyon metrekareye ulaşması öngörülüyor.

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