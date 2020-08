Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, vatandaşların, başta “pandemi merkezi” gibi gösterilen alışveriş merkezlerinin sokaktan, pazardan, çarşıdan daha güvenli olduğunu anladığını belirterek, “Haziranda günlük yaklaşık 3 milyon, temmuzda günlük yaklaşık 4 milyon ziyaretçi oldu, ağustosta günlük 4,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretlerdeki artış beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor” dedi.

Altaş, AVM’lerin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM’lerin bir kısmının 11 Mayıs’ta, tamamının 1 Haziran’da açıldığını anımsattı.

Yeni dönemin normalleşmesinin maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla gerçekleştiğini ifade eden Altaş, bunu da sokaktan, pazardan, çarşıdan farklı olarak en iyi AVM’lerin sağlayacağını, güvenli alışveriş noktaları olacağını söylediklerini hatırlattı.

Altaş, haziran ayının bunu anlatmakla geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Pandemi öncesine göre rakamlara bakıldığında haziranda giriş sayılarında yüzde 40, cirolarda yüzde 60’ı yakaladık. Bu öngörülerimizin üzerinde gerçekleşti. 1 Temmuz’dan sonraki süreçte giriş sayıları hızla arttı. Pandemi öncesine göre giriş sayılarımızda yüzde 70, cirolarda da yüzde 80’leri yakaladık. Bu seviyelere eylül sonunda ulaşmayı bekliyorduk. Ağustos’ta da rakamlar yükselerek gidiyor.

Vatandaşlarımız başta ‘pandemi merkezi’ gibi gösterilen alışveriş merkezlerinin sokaktan, pazardan, çarşıdan daha güvenli olduğunu anladı. Haziranda günlük yaklaşık 3 milyon, temmuzda günlük yaklaşık 4 milyon ziyaretçi oldu, ağustosta günlük yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretlerdeki artış beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor.”

“(Kira indirimi) Terzi dikişi yaptık” *

Hüseyin Altaş, birçok ülkeden farklı olarak AVM’lerin kapalı olduğu dönemde perakendecilerden 1 Haziran’a kadar kira almadıklarını belirtti.

Her AVM ve her perakendeci özelinde çalışmalar yaparak her kiracıya farklı yardım yaptıklarını anlatan Altaş, “Yüzde 70 kira indirimi alan da var yüzde 30 alan da. Kiracının bulunduğu sektör, AVM’nin konumu gibi durumlar göz önünde bulunduruldu. Mesela turizm sektörüne hitap eden AVM’lerde turist olmadığı ve ciddi anlamda sıkıntı olduğu için ona göre indirimde bulunduk. Tabiri caizse terzi dikişi yaptık. Şu anda perakendecilerden sıkıntılı birini duymuyorsunuz, bu da AVM’lerin bu kolaylıkları sağlamış olmasından.” şeklinde konuştu.

Altaş, bundan sonraki süreçte AVM’lerin kapanması gibi bir durum gündeme gelmezse AVM’lerin sıkı bir toparlanmaya girmiş sayılabileceğini vurguladı.

2023’e kadar AVM sayısı 475’e ulaşacak *

Altaş, AVM yatırımlarının belli bir doygunluğa ulaştığını belirterek, “Şu an 436 olan AVM sayımız 2023’e kadar planlanmış olanlarla birlikte 475’e çıkacak. AVM’lerde yeni yatırım beklemiyoruz. Bu ekonomik sebeplerle ilgili değil, toplumun AVM ihtiyacının doygunluğu ile ilgili.” dedi.