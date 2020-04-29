Çay hasadında aylık 7 bin 500 lira kazanca rağmen işçi bulunamadığı bildirildi.

Bu yıl yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla Türkiye’ye gelemedi.

Büyükşehirlerden bölgeye gitmek isteyen yaklaşık 50 bin kişi de virüs engeline takıldı.

Bu durum, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun gibi Doğu Karadeniz illerinde işçi sıkıntısına yol açtı.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Üreticiler, aylık 7 bin 500 liraya kadar ulaşan ücrete rağmen işçi bulamadıklarını belirtiyor.

Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay toplayacak işçi bulmak için çalışma başlattı.

Mayıs ayının ortasında başlayacak hasat için farklı çözüm önerileri üzerinde duruluyor. Virüs yüzünden işini kaybedenler, iş arayanlar ya da vefa destek gruplarından yardım istenmesi gibi çözüm önerileri masada.

İşçi sorununun çözülmesi durumunda, önceki yıllarda yabancı işçi çalıştırılarak yurtdışına giden milyonlarca liranın bölgede kalabileceği belirtiliyor.