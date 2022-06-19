YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı… Üniversite adayları, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı. Bugün, AYT 2022 soruları nasıldı? sorusu da internette çok arananlar arasında. Sorularla ilgili uzmanlardan da yorumlar geliyor. Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları da YKS’nin ikinci aşaması AYT’yi değerlendirdi.

Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT’de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

Adaylar, AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru yanıtladı.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü Başkanı Işıl Can, bu yıl Yükseköğretim Kurulunun YKS’ye yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldığını kaydederek, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacağını belirtti.

YKS’nin bir sıralama sınavı olduğunu ve adayların aldıkları puanlara göre en üst puandan en alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerini belirten Can, “Yapılan değişiklikler ile bu yıl daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olacakken bazı programlardaki başarı sıralaması koşulu devam edecek.” ifadelerini kullandı.

AYT 2022 SORULARI NASILDI?

Peki, AYT 2022 soruları nasıldı? Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan ise “2022 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi olmuştur.” dedi.

Özcan, şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulduğunu divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verildiğini belirtti.

2022 AYT MATEMATİK

Doğa Koleji Lise Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz da “2022 AYT matematik soruları öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıkmıştır. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dahil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

2022 AYT FİZİK

Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, 2022 AYT sınavında adayların 11. ve 12. sınıf konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları sorulduğunu hatırlattı ve “Sorulan 14 sorunun 6’sı 11. sınıf kuvvet ve hareket ünitesindeki vektörler, Newton’un hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıkmıştır.” dedi.

2022 AYT KİMYA

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, 2022 YKS’nin ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldıkları bilgilere göre, önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. sınıf kimya kazanımlarından geldiğini açıkladı.

Türken, “11. sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12. sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru sorulmuştur. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmemiştir.” yorumunda bulundu.

2022 AYT BİYOLOJİ

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, “Öğrencilerimizden aldığımız dönüşler neticesinde, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir.” ifadelerini kullandı.

2022 AYT TARİH

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek, sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilere göre, bu yıl AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadığının altını çizdi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorular olduğunu kaydeden Şimşek, bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular olduğunu belirtti.

2022 AYT COĞRAFYA

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu, şunları kaydetti:

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT’de yer alan Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer almıştır. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür.

Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Soruların uyguladığımız öğretim programı, yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.”

2022 AYT FELSEFE

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz, sorular TYT sınavına göre daha kolay olduğunu, felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular olduğunu kaydederek, “Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı.” dedi.

2022 AYT DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, “2022 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz.” değerlendirmesini yaptı.