Bakan açıkladı: 85 milyon liralık yardım bugün ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yetiştiricilere 85 milyon lira tutarında ödemenin bugün yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yetiştiricilere “hastalıktan ari işletme” desteği ödemelerinin bugün tamamlanacağını duyurdu. Bu kapsamda 84, 8 milyon liranın bugün hesaplara yatacağını söyledi.
Pakdemirli, bin 253 işletmenin 323 binden fazla hayvan için destekleme ödemesi alacağını da belirtti. Yetiştiricilere ayrıca küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacağını ifade etti.
Önceki haber İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam istendi
Sonraki haber Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?